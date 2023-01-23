Samanyolu Haber /Gündem / Suikast sonrası MHP'in oyları eridi /23 Ocak 2023 12:30

Suikast sonrası MHP'in oyları eridi

Gazeteci Murat Yetkin, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından, AKP yönetim kademesindeki isimlerin dahi "MHP'nin oyları Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5'in altına düştü" dediğini ifade etti.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıyla öldürülmesinin siyaset sahnesindeki etkileri sürüyor. 
Gazeteci Murat Yetkin'in yetkinreport.com sitesinde cinayete ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Kulislerde cinayetin işlenmesinde iki etken olabileceğinin konuşulduğunu belirten Yetkin, bunların başında "MHP içinde belli grupların Devlet Bahçeli’den sonra parti liderliği için girdikleri siyasi mücadeleyi siyaset-dışı alanlara taşıması" düşüncesinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Bahçeli’nin TBMM Grubuna hitap ederken 'Hiçbir ülkücünün zarar görmeyeceğine' kefil olması, Sinan Ateş cinayeti arkasındakileri hedef almaktan çok MHP kurullarında cinayetin uzanabileceği isimleri başlarına bir şey gelmeyeceğine temin etmeyi amaçlıyor gibiydi.
Eli tutulmasa cinayeti kısa sürede aydınlatma yeteneğine sahip olan polis hala tetikçiyi bulabilmiş değil.
Soruşturma hakkında ilk günlerdeki kadar bilgi çıkmıyor medyaya. Belli ki Soylu ve Bozdağ bakanlıklarında sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu defa sızan bilgilerin hepsi soruşturma sürecini etkileyecek ağırlıkta.
Bu bilgiler doğrudan hedef şaşırtmak isteyen Soylu, ya da Bozdağ’a bağlı ekipler tarafından mı, yoksa içerideki rakipleri tarafından mı medya ve muhalif siyasetçilere sızdırılıyor? Devlet içinde birileri bu cinayeti siyasi boyutlarıyla aydınlatma iradesinin iktidara gelebileceği ihtimali üzerine böylelikle kendilerini sağlama almaya mı çalışıyor?
Siyasi kuliste artık muhalefet kanadı değil, AK Parti yönetim kademesindeki isimler dahi MHP oylarının Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5’in altına düştüğünden söz ediyor, 'Ama neyse' diye ekliyorlar, 'Biz bu ara yükseliyoruz, Cumhur İttifakı ortalaması düşmüyor'."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suikast sonrası MHP'in oyları eridi Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:17