Suikast sonrası MHP'in oyları eridi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıyla öldürülmesinin siyaset sahnesindeki etkileri sürüyor.

Gazeteci Murat Yetkin'in yetkinreport.com sitesinde cinayete ilişkin bir yazı kaleme aldı.





Kulislerde cinayetin işlenmesinde iki etken olabileceğinin konuşulduğunu belirten Yetkin, bunların başında "MHP içinde belli grupların Devlet Bahçeli’den sonra parti liderliği için girdikleri siyasi mücadeleyi siyaset-dışı alanlara taşıması" düşüncesinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Bahçeli’nin TBMM Grubuna hitap ederken 'Hiçbir ülkücünün zarar görmeyeceğine' kefil olması, Sinan Ateş cinayeti arkasındakileri hedef almaktan çok MHP kurullarında cinayetin uzanabileceği isimleri başlarına bir şey gelmeyeceğine temin etmeyi amaçlıyor gibiydi.

Eli tutulmasa cinayeti kısa sürede aydınlatma yeteneğine sahip olan polis hala tetikçiyi bulabilmiş değil.

Soruşturma hakkında ilk günlerdeki kadar bilgi çıkmıyor medyaya. Belli ki Soylu ve Bozdağ bakanlıklarında sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu defa sızan bilgilerin hepsi soruşturma sürecini etkileyecek ağırlıkta.

Bu bilgiler doğrudan hedef şaşırtmak isteyen Soylu, ya da Bozdağ’a bağlı ekipler tarafından mı, yoksa içerideki rakipleri tarafından mı medya ve muhalif siyasetçilere sızdırılıyor? Devlet içinde birileri bu cinayeti siyasi boyutlarıyla aydınlatma iradesinin iktidara gelebileceği ihtimali üzerine böylelikle kendilerini sağlama almaya mı çalışıyor?

Siyasi kuliste artık muhalefet kanadı değil, AK Parti yönetim kademesindeki isimler dahi MHP oylarının Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5’in altına düştüğünden söz ediyor, 'Ama neyse' diye ekliyorlar, 'Biz bu ara yükseliyoruz, Cumhur İttifakı ortalaması düşmüyor'."