Samanyolu Haber /Gündem / Suikast ve harp eğitimi veren SADAT hakkında suç duyurusu /06 Şubat 2021 14:12

Suikast ve harp eğitimi veren SADAT hakkında suç duyurusu

Avukat İsmail Sami Çakmak, SADAT'ın 'İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği ortamı oluşturmak' amacıyla çalışma yürüttüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Avukat İsmail Sami Çakmak, resmî sitesinden suikast ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini ve İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği oluşturmayı hedeflediğini duyuran, eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu özel güvenlik şirketi SADAT hakkında, “Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak”, “yasa dışı örgüt kurmak” ve “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Avukat Çakmak savcılığa ilettiği dilekçede, Tanrıverdi’nin kurduğu güvenlik şirketinin resmi sitesinden yaptığı duyuruda, suikast ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini belirtti. Çakmak, şirketin amacını “İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği ortamı oluşturmak” olarak ilan ettiğine dikkati çekti.

Tanrıverdi’nin eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olduğunu ve İslâm Birliği’nin Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” dediğini anımsatan Çakmak, Tanrıverdi hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Buna karşılık Tanrıverdi’nin sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına gerek görülmediği kararı alındığını belirten Çakmak, “İşlendiğini iddia ettiğimiz suçunun yaptırımsız kalmasından cesaret alan şikâyetli, 2021 yılının Ocak ayında yeniden aynı suçları işleyerek kamuoyunun önüne çıkmış bulunmaktadır” dedi. 

'A.Ş DEĞİL, YASA DIŞI SUÇ ÖRGÜTÜ'

“Şikâyetli amaçlarını gerçekleştirmek için kanuna karşı hilenin tüm ustalık ve inceliklerini kullanarak SADAT adı altında bir şirket kurmuştur” diyen Çakmak, “Bu şirket bir A.Ş değil, yasa dışı bir suç örgütüdür. Şirket kisvesiyle kurulmuş ve sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Çakmak, SADAT hakkında, “Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak” “yasa dışı örgüt kurmak” ve “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarından işlem yapılmasını istedi.
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