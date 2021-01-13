Suikastçi MİT ajanına yargılama öncesi sınırdışı kararı

Avusturya'da Türkiye hükümetine yönelik muhalif politikacılara suikast düzenlemekle görevlendirildiğini belirten ve Eylül ayında Avusturya makamlarına teslim olan Feyyaz Öztürk 4 Şubat’ta Avusturya'da yargılanmaya başlanacaktı.







Öztürk Avusturya'daki gözaltı süresi nedeniyle vatandaşı olduğu İtalya'ya iade edildi.





Samsunlu Feyyaz Öztürk’ün dava öncesinde sınır dışı edildiğinin ortaya çıkması, Öztürk’ün davaya katılmak üzere yeniden Avusturya'ya gelip gelmeyeceği yönünde sorulara yol açtı.





Feyyaz Öztürk’ün avukatı Veronika Ujvarosi, Avusturya makamlarının müvekkilini "kamu güvenliği için tehdit" olarak değerlendirerek, Noel’den kısa süre önce İtalya'ya sınır dışı ettiğini açıkladı. Ujvarosi, müvekkilinin yargılanmak üzere Avusturya'ya gelmek istediğini de aktardı.





Avusturya makamları, Feyyaz Öztürk’ün kamu düzeni için oluşturduğu tehlikeye dair bir açıklama yapmadı.





Yabancı bir istihbarat örgütü için faaliyet yürütmekle suçlanan Öztürk’ün iki yıldan kısa olmamak üzere hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.





METİN TOPUZ'U TUTUKLATAN GİZLİ TANIK





Avusturya'da yayınlanan Der Standard gazetesi Türkiye'de üç yıl önce casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında "gizli tanık" olarak ifade veren kişinin de Feyyaz Öztürk olduğuna dikkat çekti.





Daha önce ZackZack adlı haber portalı da Feyyaz Öztürk’ün, Avusturya makamlarına verdiği ifadeye ilişkin belgeleri yayınlamış, belgelerde Feyyaz Ö.’nün, Topuz hakkında yalan ifade vermeye zorlandığı, önüne konulan boş bir kağıda tehditle imza attırıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtilmişti.





Feyyaz Öztürk, 15 Eylül 2020'de Viyana'daki eyalet istihbarat teşkilatının merkezine giderek, MİT'in kendisini Yeşiller partili politikacı ve akademisyen Berivan Aslan'a suikast düzenlemekle görevlendirdiğini iddia etmişti.





Viyana Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Teşkilatı (LVT) görevlilerince ifadesi alınan Feyyaz Öztürk beraberinde iki İtalya numaralı cep telefonu ile MİT ajanları ile yazışmalarının yer aldığı bir flash bellek bulunduğu bildirilmişti. Zanlının 21 Eylül'deki ikinci ifadesinde ise Berivan Aslan dışında başka Avusturyalı politikacıların da listede yer aldığını söylediği kaydedilmişti.





Feyyaz Öztürk’ün avukatları ise, Avusturya makamlarına kendi teslim olan Feyyaz Öztürk’ün hiçbir zaman kimseyi öldürmeyi planlamadığını savundu.





ORTADAN KAYBOLABİLİR UYARISI





Hakkında saldırı planları yapıldığı ortaya çıkan Viyana Eyaleti Yeşiller milletvekili Berivan Aslan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Feyyaz Öztürk’ün daha önce Metin Topuz davasında da ortadan kaybolduğunu belirterek, 4 Şubat'ta Avusturya'da başlayacak dava öncesinde de kaybolabileceğini söyledi.





Kendisine yönelik saldırı planları ortaya çıktığından bu yana korumalarla dolaşan Aslan, zanlının sınır dışı edilmesinin ise sorunlu olabileceğini kaydetti. Feyyaz Öztürk’ün mahkemeye katılmaması halinde hakkında İnterpol üzerinden yakalama kararı çıkıp çıkmayacağının da belirsiz olduğunu söyleyen Aslan, eğer bir yargılama yapılmaz ise bunun kendileri için ne anlama geleceğini de kestiremediğini belirtti.





Aslan, bir yargılama söz konusu olursa çıkacak kararın MİT'e yönelik Avusturya'daki ilk karar olacağını, bunun daha sonraki deşifre davaları için emsal teşkil edeceğini belirterek, "Bizim için bu nedenle siyasi ve hukuki açıdan çok önemli" diye konuştu.