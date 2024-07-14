Suikastçinin görüntüleri ortaya çıktı; İşte suikastte son detaylar

WASHİNGTON POST: SALDIRGAN AR-15 TÜFEĞİ KULLANDI

Washington Post'ta yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, öldürülen saldırganın saldırıyı gerçekleştirmek için AR-15 tipi yarı otomatik tüfek kullandığını söyledi.

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İFADE VERECEK

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini duyurdu.





BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti. Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi. Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.





Trump’ın mitingleri genellikle açık hava etkinlikleri olup, güvenlik önlemleri yüksek standartlarda uygulanıyor. Etkinlikler öncesinde bomba ve diğer tehditlere karşı detaylı taramalar yapılırken, katılımcılar da metal detektörlerinden geçiyor ve çantaları aranıyor.

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinde yeniden aday olan Cumhuriyetçi Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin kimliği belli oldu.FBI, saldırganın 20 yaşındaki Cumhuriyetçi Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Saldırı, Trump'ın Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleşti. Trump'ın yüzünden yaralandığı saldırının ardından tıbbi muayeneden geçtiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.Halktv.com'da yer alan habere göre ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Pensilvanya’daki mitinginde gerçekleştirilen suikast girişimi sonrasında, saldırganın çatıya sürünerek çıkarken ve etkisiz hale getirilirken çekilen şoke edici görüntüler gün yüzüne çıktı.Miting alanına bakan bir çatıdan yapılan suikast girişiminin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, saldırganın çatıya sürünerek tırmandığı ve ardından ateş açtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.Etraftakilerin olay anını, saldırganın hareketlerini ve polisin müdahale anlarını detaylı bir şekilde belgeledi.Bir görgü tanığı, “Saldırganı çatıda sürünerek yukarı çıktığını gördüm. Hemen bir polis memuruna durumu bildirdim. Birkaç dakika içinde, çatıda olan kişiyle ilgili ateş sesi duydum ve polis memurları saldırgana müdahale etti.” dedi.Saldırının hemen ardından Trump, Gizli Servis personeli tarafından hızla korunan bir alana taşındı. Trump’ı korumak için sahneye çıkan kurşun geçirmez yelekli ve tüfek taşıyan ajanlar, bölgeyi güvenlik tehditlerine karşı taradı.Olay sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.Temsilciler Meclisi gözetim paneli 22 Temmuz'da Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ı ifade vermeye çağırdı.Eski Gizli Servis Ajanı Paul Eckloff: “Gizli Servis, çatılarda potansiyel tehditleri önceden tespit etmek için sürekli bir gözlem yapar. Bu olayda, saldırgan ya çok iyi bir şekilde gizlendi ya da tehdidin fark edilene kadar tehdit oluşturmadı.”ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı. Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.