Suikastin perde arkası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli haber kuruluşu Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürme kararını 27 Aralık'ta İran'ın desteklediği milislerin Irak'ta bir ABD üssüne roketatarla saldırarak ABD'li müteahhiti öldürmesinden sonra aldığını belirtti.





Bloomberg'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, saldırıdan kısa süre sonra üç danışmanından Süleymani'yi öldürmek için bir plan yapmalarını istedi.





TRUMP KIRMIZI ÇİZGİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ





Kaynaklardan birine göre Trump, İran'ın Amerikan vatandaşını öldürmesini "kırmızı çizgi" olarak görüyordu. Fransa'dan ve diğer müttefiklerinden ABD vatandaşlarının öldürülmemesi için Tahran'ı uyarmasını istedi.





Saldırı planlanırken Trump'a en yakın isimler geçici özel kalem müdürü Mick Mulvaney, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Noel ve yeni yıl tatili sebebiyle ülkenin farklı noktalarında olduğu belirtildi.





ABD 3 Ocak gece yarısında Irak'ın başşehri Bağdat'ta havalimanı yakınlarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin içinde bulunduğu taşıta roketli saldırı düzenledi. Saldırıda Süleymani ile birlikte İranlı bir general daha hayatını kaybetti.





Kaynaklara göre bu isimler Süleymani'ye yapılacak hava saldırısını planlarken güvenli özel bir hat kullandı.





Trump'ın kararının önceden sızmaması için planlama safhasına çok az kişiyi dahil edildiği ifade edildi.





TATİL PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPMADI





Suikast hazırlığı devam ederken Trump, tatil programını değiştirmedi.





Başkan'ın Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin kuşatıldığı gün dışında zamanını çoğunlukla golf oynayarak geçirdiği bildirildi.





Saldırı hakkında hiçbir yabancı hükümete bilgi verilmedi.





Bir ABD yetkilisi Süleymani'nin saldırıya giden süreçte direkt olarak izlenmediğini, ancak havalimanında olacağına dair istihbarat aldıklarında saldırının tarihini belirlediklerini ifade etti.





KONGRE'YE DE HABER VERİLMEDİ





Konuya yakın iki kaynak, "Süleymani Bağdat'taki havalimanına indiği anda ABD'nin haberi olacaktı." dedi.





Operasyon hakkında ABD'nin yasama organı Kongre'ye de haber verilmedi.





Bu karar birçok Demokrat'ın tepkisini çekmişti.