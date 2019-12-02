Suiktast soruşturması 2 numaraya uzanınca....

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastındaki cezasızlık sebebiyle bir süredir istifası istenen Başbakan Joseph Muscat yeni yılda görevi bırakacağını açıkladı.





Malta devlet televizyonuna mülakat veren Muscat, 12 Ocak'ta iktidardaki İşçi Partisi'ne yerine gelecek kişiyi seçmek için gerekli süreci başlatmalarını isteyeceğini söyledi.





Galizia, Başbakan Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.





YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRAN GAZETECİ GALIZIA'NIN ARABASI HAVAYA UÇURULMUŞTU





Araştırmacı gazeteci Galizia, blog yazılarında Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi'yi yolsuzlukla suçlamış, ancak iki siyasetçi de iddiaları reddetmişti.





53 yaşındaki Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta şehri yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.





Maltalı işadamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak önceki hafta tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.





İŞADAMI FENECH LÜKS YATIYLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI





Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan kaçarken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor.





Fenech'in de olayla ilgili bilgi verme karşılığında af talep ettiği bildirildi.





Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.





53 yaşındaki gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta şehri yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.







ARACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN THEUMA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AFFEDİLDİ





Cinayete için aracı olduğu iddia edilen Melvin Theuma geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla affa uğradı.





Theuma, suikast sonrası tutuklanan 5 kişiden biriydi.





Başbakan Muscat ise Parlamento'da yaptığı açıklamada, cinayet hakkında bilgi vermesi karşılığında Theuma'ya dokunulmazlık verildiğini söylemişti.





Cezasızlığa yönelik protestoların ardından Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi geçtiğimiz hafta istifa etmişti.