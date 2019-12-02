Samanyolu Haber /Dünya / Suiktast soruşturması 2 numaraya uzanınca.... /02 Aralık 2019 00:11

Suiktast soruşturması 2 numaraya uzanınca....

Malta'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. Geçen hafta tutuklanan ve hükümete yakın isimlerden diye nitelenen işadamı Fenech'in ifadeleri ile soruşturma başbakan yardımcısına kadar uzandı. Bunun üzerine Malta Başbakanı Joseph Muscat, 12 Ocak'ta istifa edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastındaki cezasızlık sebebiyle bir süredir istifası istenen Başbakan Joseph Muscat yeni yılda görevi bırakacağını açıkladı.

Malta devlet televizyonuna mülakat veren Muscat, 12 Ocak'ta iktidardaki İşçi Partisi'ne yerine gelecek kişiyi seçmek için gerekli süreci başlatmalarını isteyeceğini söyledi.

Galizia, Başbakan Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRAN GAZETECİ GALIZIA'NIN ARABASI HAVAYA UÇURULMUŞTU

Araştırmacı gazeteci Galizia, blog yazılarında Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi'yi yolsuzlukla suçlamış, ancak iki siyasetçi de iddiaları reddetmişti.

53 yaşındaki Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta şehri yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Maltalı işadamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak önceki hafta tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.

İŞADAMI FENECH LÜKS YATIYLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan kaçarken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor. 

Fenech'in de olayla ilgili bilgi verme karşılığında af talep ettiği bildirildi.

Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.

53 yaşındaki gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta şehri yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

ARACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN THEUMA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AFFEDİLDİ

Cinayete için aracı olduğu iddia edilen Melvin Theuma geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla affa uğradı. 

Theuma, suikast sonrası tutuklanan 5 kişiden biriydi.

Başbakan Muscat ise Parlamento'da yaptığı açıklamada, cinayet hakkında bilgi vermesi karşılığında Theuma'ya dokunulmazlık verildiğini söylemişti.

Cezasızlığa yönelik protestoların ardından Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi geçtiğimiz hafta  istifa etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suiktast soruşturması 2 numaraya uzanınca.... Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:42:55