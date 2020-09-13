Sükûtun çığlığı Tanzanya'da dile geldi

Şoför bir babanın üç çocuğundan biri olarak yetişen ve okulda başarıları ile dikkati çeken Said, Türkiye'de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avına Müslüm Gürses'in şarkısı ile veryansın etti.





"İtirazım Var" parçası için hazırlanan videoda günümüzde zulme maruz kalan insanların fotoğraflarına yer verildi.





İTİRAZIM VAR MAZLUMU EZENE





Tanzanyalı Said zulme karşı, “İtirazım var bu zalim düzene. İtirazım var mazlumu ezene, zalimin hilesine, dostun ihanetine, haksızlığın cümlesine itirazım var.” diyor.







Özel hazırlanan klipte dünyanın farklı yerlerinde sefalet içindeki çocuklar, Türkiye’deki zulümden kaçmak için Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçen aileler ve yine Türkiye’de suçsuz yere tutuklanan insanların fotoğrafları dikkati çekti.





İTİRAZIM VAR





İtirazım var bu zalim düzene İtirazım var mazlumu ezene Zalimin hilesine, dostun ihanetine Haksızlığın cümlesine itirazım var Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var Ben hep ezilmeye mecbur muyum? Bu zulüm ile yaşamaya mahkum muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor Benim bu kalbimde inancım var ki Ne yapsa da ufkumu karartmıyor Ne yapsa da ufkumu karartmıyor İtirazım var değişmez düzene İtirazım var güçlüyü övene Sevginin sahtesine, kedere böylesine, Tarihin böylesine itirazım var."



