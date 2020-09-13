Samanyolu Haber /Kültür / Sükûtun çığlığı Tanzanya'da dile geldi /13 Eylül 2020 00:06

Sükûtun çığlığı Tanzanya'da dile geldi

Ümit Nağmeleri, Arabesk müziğinin efsanevi ismi Müslüm Gürses’in "İtirazım Var" şarkısını tekrar yorumladı. Şarkıyı Tanzanya’da zor şartlarda yetişen başarılı öğrenci Said (17) seslendirdi.

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Şoför bir babanın üç çocuğundan biri olarak yetişen ve okulda başarıları ile dikkati çeken Said, Türkiye'de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avına Müslüm Gürses'in şarkısı ile veryansın etti.

"İtirazım Var" parçası için hazırlanan videoda günümüzde zulme maruz kalan insanların fotoğraflarına yer verildi. 

İTİRAZIM VAR MAZLUMU EZENE

Tanzanyalı Said zulme karşı, “İtirazım var bu zalim düzene. İtirazım var mazlumu ezene, zalimin hilesine, dostun ihanetine, haksızlığın cümlesine itirazım var.” diyor. 

Özel hazırlanan klipte dünyanın farklı yerlerinde sefalet içindeki çocuklar, Türkiye’deki zulümden kaçmak için Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçen aileler ve yine Türkiye’de suçsuz yere tutuklanan insanların fotoğrafları dikkati çekti.

İTİRAZIM VAR

İtirazım var bu zalim düzene
İtirazım var mazlumu ezene
Zalimin hilesine, dostun ihanetine
Haksızlığın cümlesine itirazım var
Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
Bu zulüm ile yaşamaya mahkum muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim bu kalbimde inancım var ki
Ne yapsa da ufkumu karartmıyor
Ne yapsa da ufkumu karartmıyor
İtirazım var değişmez düzene
İtirazım var güçlüyü övene
Sevginin sahtesine, kedere böylesine,
Tarihin böylesine itirazım var."

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