Samanyolu Haber /Ekonomi / Bıktık; suları ısındı, gidiciler gidici! /04 Ağustos 2020 22:57

Bıktık; suları ısındı, gidiciler gidici!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti masa başında enflasyonu düşük göstermek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) başına Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in eşi Cahit Şirin'i getirdi. Ancak mutfakta yangın büyüyor. Vatandaş açtı ağzını yumdu gözünü...

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri sonrası Halk TV mikrofonu çarşı-pazarda alışveriş yapanlara uzattı. 

Bir kişinin "Fiyatlar nasıl?" sorusuna, "Böyle bir şey olamaz! Millet hayattan bıktı, yaşamaktan bıktı. Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!" şeklindeki cevabı sosyal medyada gündem oldu. 

TÜİK bugün temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 artarak yüzde 11,76’ya yükseldi.

VATANDAŞ KAN AĞLIYOR

Ancak Halk TV muhabirinin sorularına verilen cevaplar sokaktaki enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında uçurum olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Tezgâhtaki fiyatların pahalılığından yakınan bir emeklinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yönelik sözleri sosyal medyada en fazla paylaşılan mesajlar arasına girdi.
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Suları ısındı, gidiciler gidici!

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