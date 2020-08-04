Bıktık; suları ısındı, gidiciler gidici!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri sonrası Halk TV mikrofonu çarşı-pazarda alışveriş yapanlara uzattı.





Bir kişinin "Fiyatlar nasıl?" sorusuna, "Böyle bir şey olamaz! Millet hayattan bıktı, yaşamaktan bıktı. Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!" şeklindeki cevabı sosyal medyada gündem oldu.





TÜİK bugün temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 artarak yüzde 11,76’ya yükseldi.





VATANDAŞ KAN AĞLIYOR





Ancak Halk TV muhabirinin sorularına verilen cevaplar sokaktaki enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında uçurum olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.





Tezgâhtaki fiyatların pahalılığından yakınan bir emeklinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yönelik sözleri sosyal medyada en fazla paylaşılan mesajlar arasına girdi.