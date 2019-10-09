Samanyolu Haber /Dünya / Suların durulmadığı Irak'ta internet kesildi /09 Ekim 2019 00:29

Suların durulmadığı Irak'ta internet kesildi

Bir süredir hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Irak'ta son gelen bilgilere göre internete erişim kesilmiş durumda...

SHABER3.COM

Irak’ta 1 Ekim'den bu yana süren gösteriler sırasında kesilen internete erişim dün yeniden sağlanmıştı. Bugün ülkenin hemen hemen tamamında yeniden internet kesintisi yaşanıyor.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine karşı 1 Ekim'den beri süren gösteriler sırasında kesilen internet erişimi dün akşam yeniden sağlandı ancak internete erişim bugün yeniden kesildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi haricinde tüm ülkede internet erişiminde kesinti yaşanıyor.

100'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği gösterilerin ardından bugün Irak Meclisi ilk defa toplandı. Başkent Bağdat'ta hükümet ve kamu binalarının yer aldığı Yeşil Bölge'ye giriş yasağı da bugün kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suların durulmadığı Irak'ta internet kesildi Sonraki Haber >>

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:36:45