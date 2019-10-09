Suların durulmadığı Irak'ta internet kesildi

Irak’ta 1 Ekim'den bu yana süren gösteriler sırasında kesilen internete erişim dün yeniden sağlanmıştı. Bugün ülkenin hemen hemen tamamında yeniden internet kesintisi yaşanıyor.





Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine karşı 1 Ekim'den beri süren gösteriler sırasında kesilen internet erişimi dün akşam yeniden sağlandı ancak internete erişim bugün yeniden kesildi.





Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi haricinde tüm ülkede internet erişiminde kesinti yaşanıyor.





100'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği gösterilerin ardından bugün Irak Meclisi ilk defa toplandı. Başkent Bağdat'ta hükümet ve kamu binalarının yer aldığı Yeşil Bölge'ye giriş yasağı da bugün kaldırıldı.