Samanyolu Haber /Gündem / Şule Çet davasında karar çıktı /20 Kasım 2019 19:50

Şule Çet davasında karar çıktı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi. Berk Akad için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi.

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Ankara’da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in (23), geçen 29 Mayıs’ta bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’ın (33) yargılanmasına devam edildi. İki sanık hakkında ‘cinayet’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci celsesinde savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi. Berk Akad için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet’in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı arasında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Duruşma öncesinde çeşitli kadın platformu üyeleri adliye önünde “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Şule Çet için adalet istiyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında “cinayet”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından dava açılmıştı.

“YA BERABER ÇIKARIZ YA BERABER BATARIZ”

Duruşmanın başlamasının ardından dosyaya giren evraklar hakkında mahkeme tarafından bilgi verildi. Sanıkların cezaevinde birbirlerine mektup yazdığı ortaya çıktı. Sanıklardan Çağatay’ın mektuplarda Berk’e “Ya beraber çıkarız ya beraber batarız.” yazdığı öğrenildi.
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