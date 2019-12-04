Samanyolu Haber /Gündem / Şule Çet davasında karar /04 Aralık 2019 12:23

Şule Çet davasında karar

Şule Çet’in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

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Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in ölümü hakkındaki devam eden davada bugün 6. duruşma Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Davanın geçen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla, Berk Akand'ın ise bütün bu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti. Ayrıca sanık Çağatay Aksu'nun Berk Akand'a yazdığı mektuplar ortaya çıkmıştı. İddiaya göre sanık Aksu mektuplarda Akand'a, 'ağzını sıkı tut' diyerek, "Ya beraber çıkarız ya beraber batarız" yazdı.

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