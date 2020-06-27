CHP Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a kampanyaya yapılan bağışların akıbetini ve nerelere nasıl dağıtıldığını sordu.





CB YARDIMCISI OKTAY ‘BİZ BİLMİYORUZ’ DEDİ





Oktay, CHP’li vekile gönderdiği yanıtta “Biz bilmiyoruz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” dedi.





Alpay Antmen bu cevaba karşılık, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” bağış kampanyası sorularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Selçuk, Antmen’e “İnternet sitemizde var oradan bakın” yanıtını verdi.





‘2 MİLYAR 100 MİLYON TL TOPLANDI’





Sorularına cevap alamayan Alpay Antmen, duruma tepki gösterdi. Vatandaşların bağışları salgın nedeniyle mağdur olan yurttaşlar için yaptığını dile getiren Antmen, söyle konuştu:





“Devlet bu kadar gayrı ciddi yönetilir mi? Cumhurbaşkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle bir bağış kampanyası yapıyor. Bu kampanya kapsamında şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin lira toplanıyor. Biz de bu paraların nerelere harcandığını soruyoruz. Bağış kampanyasını yapan makam olan Cumhurbaşkanlığı, ‘Biz bilmiyoruz, Aile Bakanına sorun’ diyor.





‘KENDİLERİNİN TOPLADIĞI PARADAN HABERLERİ YOK’





“Bu mu güçlü başkanlık sistemi? Kendilerinin topladığı paradan haberleri yok. Biz süreci takip ediyoruz, vatandaşın her bir kuruşunun peşindeyiz çünkü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aynı soruları yönelttik. ‘Bu paralar nerede, kimler tarafından nasıl ve ne şekillerde kimlere dağıtıldı?’ diye sorduk. Gelen yanıt ne devlet adabına ne de Anayasa’nın kurallarına uyuyor. Aile Bakanı bana ‘İnternet sitemizde var bakın’ yazmış.”





‘BAKANLIĞIN SİTESİNDE DE HİÇBİR BİLGİ YOK’





Verilerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde de olmadığını ifade eden Antmen sözlerine şöyle devam etti:





“Bakanlığın sitesini ayrıntılarıyla taradık, inceledik. Ne bu bağış kampanyasının paralarının akıbeti var ne de kimler tarafından nerelerde tutulduğu, neye harcandığı var. Hiçbir bilgi yok. Biz Bize Yeteriz dediler ama galiba ‘Biz Bize Yiyelim’e geldiler.”





‘CHP’Lİ BELEDİYELERDEN UTANSINLAR’





“Salgın döneminde vatandaşımıza ayrım gözetmeksizin fedakarca hizmet eden başta İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, İzmir ve diğer tüm CHP’li belediyelerden utansınlar.





Canlı yayında ihaleyi şeffaf yapan, harcanan her kuruşun hesabını veren, vatandaşa bedava maske ve ekmek dağıtan, onların evine kadar gidip hizmet veren belediyelerimiz ve çalışanlarından utansınlar.





Halka hizmet eden ve harcanan her kuruşun hesabını veren belediyeleri engellediler ama kendileri ‘Bağış paraları nerede?’ sorumuza cevap bile veremediler.”