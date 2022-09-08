Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Almanya’nın Onur ve Minettarlık Ödülleri’nden birini bu yıl Süleyman Kutsi aldı. Almanya’nın Wiesbaden şehrinde düzenlenen törende ödülünü alan Süleyman Kutsi’ye, Almanya’daki göçmenlerin ülkeye uyumlarında gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.







Yapılan törende Alman yetkililer, “Bu yıl göçmenlerin bu ülkeye uyumunda gönüllü özel gayretleriniz büyük onurdur ve size minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık adına bu ödüle layık görüldünüz.” ifadelerini kullandı.





Aldığı ödülde, meslektaşları ve arkadaşlarının önemli bir katkısı olduğunu belirten Süleyman Kutsi, “Cenabı Hakk’ın nasip ettiği bu ödül aldık. Aslında Almanya’da birçok farklı kültürden insanın buraya uyumu sonucunda bu ödül geldi.” Toplumdaki göçmenlerin hem Almanya’nın genelinde hem bulundukları yerde uyumunun bir toplum açısından çok önemli olduğunu belirten Kutsi, “Bunun en önemli unsuru ücret almadan yapılmasıdır. Ben de elimden geldiği kadar buraya gelen her insana yardım etmeye çalışıyorum. Allah sağlık ve zaman verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.” İfadelerini kullandı.





Kişilerin haberi olmadan Almanların teklifi ile belirlenen adaylar arasında seçilen Kutsi, “Bana ifade ettikleri şey ‘enerjisini, motivasyonunu ve sevgisini katarak dil-din ve kültür ayırt etmeden göçmenlere yardımcı oldunuz’ şeklindeydi. Almanya’da son 7 yıldır farklı dinden farklı dilden ve kültürden mültecilere katkılarından dolayı Hessen’de bu ödüle layık görüldüm çok şükür” dedi.







