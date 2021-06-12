Süleyman Özışık’tan Soylu’ya üstü kapalı tehdit : Benim de bildiklerim var

Sedat Peker’in Hadi Özışık’la telefon görüşmesini yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu Süleyman Özışık Youtube’da yayınladığı videoyla Soylu’ya tepki gösterdi.





Soylu’nun hakkında “hakaret”, “iftira” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu Süleyman Özışık, “Herkes Sedat Peker’e bir şeyler söyledi. Madem adım bu işlerin içine bir şekilde bulaştırıldı, o zaman söz söyleme sırası bana geldi. Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım. Korkmadan çekinmeden anlatacağım” dedi.





Özışık, şunları söyledi:





BENİ LİNÇ ETTİRDİĞİ İÇİN İSYAN EDİYORUM

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında görünüp Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçmek için her fırıldağı yapan hem de merkezinde olanların safına geçmeyeceğim. Ben buradayım çünkü ben bu mahallenin en eski sakinlerinden biriyim. Bu mahalleye sonradan gelen hırsız, arsız diye andığım kimi eski teşkilat mensuplarıyla kimi belediye başkanlarının lafına bakıp mahallemi terk etmem ben.





Tabii ki bir suç duyurusunda bulunabilir. Buna bir itirazım yok ama şu ‘Süleyman Özışık bana kumpas kurdu’ sözü var ya bununla ilgili bir kaç laf etmezsem çıldırırım. Hırsımdan kahrımdan ölürüm. Ben hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım. Benim Süleyman Soylu’ya kumpas kurmayacağımı bu ülkenin tüm vilayetleri şahittir.





Ben kimseye kumpas kurmadım. Şimdi yüzlerce arkadaşım binlerce okurum bana diyor ki İçişleri Bakanı’na kırılma, o sözleri kızgınlıkla söyledi. Kızdığı için senin hakkında suç duyurusunda bulundu diyor. Mesele benim hakkımda suç duyurusunda bulunması değil arkadaşlar. Suç duyurusunda bulunmadan bir gün önce gazetelere Süleyman Özışık bana kumpas kurdu diyerek benim hakkında kesin hüküm ve ceza vererek, mahkemeden önce beni kumpasçı olarak ilan etmesi. Beni hainlerin önüne kurban olarak attığı için, linç ettirdiği için küfür ettirdiği için ben isyan ediyorum.





Şunu söyleyeyim. Sizlerde şahit olun. Ben bu kırgınlığı içimde tutmam, mesleğime de yansıtmam. Allah ve tarihin huzurunda şunu söylüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet makamında olduğu ve cumhurbaşkanının yanında durduğu sürece onu savunmak benim boynumun borcu ve namus borcum olsun.”