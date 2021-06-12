Süleyman Özışık'ın Sedat Peker ile ilgili bir fotoğrafı ortaya çıktı

Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Peker ile iki yıl önce hakkında bir suç isnadı yokken görüşme yaptığını ve kendisine iftira atıldığını söyleyen gazeteci Süleyman Özışık’a sosyal medyadan cevap verdi.





Peker’in 2020 Eylül’de Özışık’ın düğününe 80 bin liralık mücevher ve çelenk gönderdiğini açıklayan Olur, “Neden kabul ettin?” diye sordu.





Peker’in video yayınlarında ismi geçen isimlerden Süleyman Özışık, 22 gün sonra hakkındaki iddialara ilişkin konuşarak, Peker ile en son 2 yıl önce görüştüğünü söylemişti. Özışık, şunları söyledi: ”Bu görüşmeden bir yıl sonra bu kişi benim cep telefonuma mesaj gönderdi, İstanbul Emniyeti’nde FETÖ’cü bir grup olduğunu, tespit ettiğini söyledi. Pek çok kaynağıma, devlet kademesine sordum, bir bulguya rastlamayınca konuyu kapattım. Aynı tarihlerde ağabeyim Hadi Özışık beni aradı, Peker’le Youtube çekimi yapacaktım, Soylu’ya sordum, ‘zinhar yapma’ dedi diye aktardı. Ben de ‘bence de o yayını yapma’ dedim. Hadi Özışık, sonraki süreci anlattı kendi yayınında. Benim adım bu meseleye hiç haberim yokken dahil olmuş oldu. Twitter’da beğen ikonuna istemsizce dokunmuş ve beğenmişim. Şimdi buradan beni Sedat Peker’in safına geçtiğim anlamına getirmişler, öyle manşetler atmışlar.”





GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR

Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur ise, Özışık’ın Twitter hesabından da paylaştığı söz konusu açıklamalarına görüntü yayınlayarak yanıt verdi. Olur, Özışık’ın 6 Eylül 2020’de gerçekleşen düğününe Peker’in hediye gönderdiğini belirterek, “Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 ? olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin? Ayrıca büyük devasa bir Sedat Peker çelengi vardı. Onun önünde neden ailecek fotoğraf çekildiniz?” dedi. Olur, daha sonra Süleyman Özışık’ın çocuğuna ait düğünde çekildiği anlaşılan bir görüntüyü, “Süleyman Özışık, Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sn. Sedat Peker ile sadece 2 kere görüştüğünü beyan ediyorsun. Ancak video içeriğinde ismi geçtiğinde kolunla bir takım hareketler yapıyorsun bu gizli bir konuşma metodu mu?” notuyla paylaştı.





Olur’un yayınladığı fotoğrafta ise Özışık ailesinin Sedat Peker’in gönderdiği “Sedat Peker” yazılı bir çelengin önünde fotoğraf çektirdiği görülüyor.