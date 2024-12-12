Süleyman Şah yeniden mi taşınıyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.





Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki operasyonlarının devam ettiğini ifade eden Bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir” dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Isparta'da 9 Aralık'ta eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirtti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.





''TERÖRLE MÜCADELEDE TUTUMUMUZ NET''

Suriye'deki gelişmelere değinen Tuğamiral Aktürk, "En başından beri Suriye halkının yanında olan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.



