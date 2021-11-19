Süleyman Soylu 1 liralık tazminat cezasına çarptırıldı









Yıldız, Mayıs 2020 yılında Kars Çemçe bölgesindeki bir operasyonla ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından Soylu tarafından hedef alınmış, “PKK sevicisi” diye nitelenmiş ve sosyal medya üzerinden saldırıya maruz kalmıştı.





Yıldız da bunun üzerine Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ancak üç gün sonra “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve 5 ay hapis yatmıştı.





Yıldız’ın Soylu hakkında açtığı manevi tazminat davasının üçüncü celsesi bugün, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davaya Yıldız, avukatları ve Soylu’nun Avukatı Uğur Kızılca katıldı.





Soylu’nun Avukatı Kızılca mahkemeye sunduğu dilekçede, “Soylu’nun paylaşımının hakaret değil eleştiri mahiyetinde olduğunu, tanınmış bir gazeteci olan Müyesser Yıldız’ın da eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğunu, ayrıca Yıldız’ın gözaltına alınmasıyla Soylu’nun herhangi bir ilgisinin bulunmadığını” savunup, açılan bu haksız davadan dolayı Yıldız’ın disiplin para cezasına çarptırılmasını istedi.





Dosyaya gelen evrakların okunmasından sonra beyanı alınan Müyesser Yıldız, özetle şunları söyledi:





“Davalı taraf, toplum tarafından tanındığımı, bu nedenle ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğüm olduğunu belirtiyor. Oysaki Süleyman Soylu, dünya çapında tanınan bir siyasidir. Ben gazeteci olarak bir paylaşımda bulundum, o da dava konusu paylaşımı yaptı. Bu iki paylaşım altındaki yorumlara bakıldığında hangimizin daha meşhur olduğu ortadadır. Gözaltına alınmamla herhangi bir ilgilerinin olmadığı iddiasına gelince; bu konu geçen yıl defalarca gündeme geldi, ancak Soylu bugüne kadar, ‘İlgim yok.’ demedi. Şu hususlara da dikkatinizi çekmek isterim: Hakkımda gözaltı kararı verilmeden 4 ay önce, 2 ay süreyle dinlenmişim ve dinleme kararına son verilmiş. Sonrasındaki 4 ay hiçbir işlem yapılmamışken, Soylu hakkında -o paylaşımından dolayı- suç duyurusunda bulunduktan 3 gün sonra gözaltına alındım. Tesadüf olmasa gerek. Bir başka önemli ayrıntı da şu: Süleyman Soylu’nun paylaşımındaki, ‘Devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutuyor’ ifadesi üzerine Gazeteci-Yazar Faruk Bildirici, ‘Acaba Soylu, Müyesser Yıldız’ın dinlendiğini biliyor muydu?’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun üzerine Bildirici’ye bir açıklama yapan Soylu, ‘Bu manipülatif bir soru. Önceden bilip bilmediğimi öğrenip de ne olacak?’ gibi bir ifade kullandı. Soylu’nun paylaşımının içeriğinden, telefon tapelerimin operasyondan önce Soylu’nun önüne konduğu anlaşılmaktadır. Çünkü benimle birlikte bir astsubay da gözaltına alınmıştı. O sözden de bunu kastettiği ortadadır.”





Soylu’nun Avukatı Uğur Kızılca ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirip açılan davanın haksız olduğunu ve reddedilmesini istedi.





muyesseryildiz.com'da yer alan habere göre, beyanların ardından Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, açılan davanın kabulüyle, 1 TL’lik manevi tazminatın davalı Süleyman Soylu tarafından, paylaşımın yapıldığı 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine, istinaf yolu açık olmak üzere karar verdi.