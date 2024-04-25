Süleyman Soylu açıkladı: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir Youtube kanalına çıktı, 10 aylık sessizliğini bozdu. "7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti" diyen Soylu, hakkında yapılan haberlere de tepki gösterdi.



Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre görevden ayrıldığı 2023 yılının haziran ayından bu yana hakkında 550 köşe yazısı yazıldığını, 10 bin televizyon haberi yapıldığını ifade eden Soylu, "Hepsi de olumsuz, bu normal mi?" diye sordu.



"GERİ DÖNÜYOR" İDDİASI



31 Mart'taki yerel seçimlerde AKP'nin birçok il ve ilçeyi kaybetmesinin ardından kulislerde kabinede ve parti yönetiminde revizyon yapılacağı iddiaları da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Soylu da olası bir değişiklik halinde yeniden görev alacağı iddia edilen isimlerden...



Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yerel seçimden sonra iki defa görüştüğü, kabinede olmasa bile üst düzey bir göreve getirileceği iddia ediliyor. Sözcü, bu iddiayı Süleyman Soylu'ya sordu.



"FİKRİMİZİ SÖYLEDİK, O TOPLANTIDA CUMHURBAŞKANIMIZ YOKTU"



Soylu, Sözcü'nün sorularına şu yanıtları verdi:



-Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor...



Süleyman Soylu: Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil.



- Maalesef vurgusunu neden yaptınız?



Süleyman Soylu: Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.



- Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?



Süleyman Soylu: Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.