Süleyman Soylu AKP içinde sert kayaya çarptı!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, geçmişte Sedat Peker’e verilen koruma kararı hakkında Anadolu Ajansı’nın (AA) servis ettiği haberi hakkında bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, “Soylu, parti içinde sert kayaya çarptı” başlıklı köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Peker’e karşı durmak isterken AKP içerisinde önemli isimleri karşısına aldığını söyledi.





Zeyrek, bu görüşünü şöyle anlattı:





Soylu, önce Peker'e koruma verilmesi kararının 2015'te alındığına dikkat çekmişti. Ardından da kararın arkasında kurgu bir DHKP-C tehdidi olduğunu açıklamıştı. Soylu kamuoyuyla şu bilgileri paylaşmıştı:





(… kendisine koruma veriyorlar. Esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü sanıyorum Selami Altınok. Şimdi şu adamı (elindeki resmi gösteriyor) Nurettin Demir, milletimizin bunları bilmesi lazım. Biz nelerle uğraşıyoruz. Demir Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü, 94-98 arası irtibatta bulunduğu en önemli adam Sedat Peker. Kardeşi Nurten Demir DHKP-C'den öldürüldü, kardeşi Nuran Demir eylemlerde. Sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle (…) 2015'te Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Demir kardeşinden kalan mirasla bir kurgu üretir. Derler ki, şu şu sebeplerden dolayı DHKP-C'nin tehdidi var. Sonra bu kişi ne olmuş?”





Soylu'nun bu açıklamasından üç gün sonra sonra Anadolu Ajansı bir haber geçti. 27 Mayıs 2021 günü yayınlanan haberde şu ifade vardı:

"Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e ‘DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararı' ile ilgili belgeler de servis edildi





Haberde, Peker'e verilen İstanbul Valiliği antedini taşıyan bir koruma kararı yer alıyordu. Kararın yayınlandığı gün İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü de Selami Altınok'tu ve o haberle Erdoğan'ın yakını üç isim de suçlanmıştı .





Şu anda milletvekili olan Altınok, ister istemez Anadolu Ajansı'nın suçlama içeren haberine sert tepki gösterdi.





Belge ve bilgilerin İçişleri Bakanlığı'ndan geldiği bilgisini veren AA yetkilileri, Altınok'un tepkisi üzerine ilgili paylaşımları sosyal medya ve internetten sildi.





Altınok, ayrıca şu açıklamayı yaptı:





"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."





Selami Altınok’un 17-25 Aralık döneminde İstanbul Emniyeti’nin başına geçmesinin ardından Erdoğan'ın isteği ile bir çok operasyon yaptığını hatırlatan Zeyrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2015 yılında Peker'e koruma verilmesini sağlamakla suçladığı Kadıköy Emniyet Müdürü Nurettin Demir de Altınok'un hemen görevden aldığı isimlerden biri. Altınok, 18 Aralık 2013 günü göreve başlamış ve altı gün sonra Demir'i Ankara'ya Polis Okulu'na göndermiş. Yani Soylu'nun Peker'e verilen koruma kararının arkasında gösterdiği Demir, Aralık 2013'te Altınok tarafından görevden alınmış ve koruma kararının verildiği 2015 yılında kızaktaymış” diye yazdı.





"SOYLU PARTİ İÇİNDE SERT KAYAYA ÇARPTI"

Zeyrek, ayrıca şu yorumu yaptı:





"Soylu, zaten AK Parti içinde destek bulmakta zorlanıyordu. Bir de Mart 2015'ten Eylül 2020'ye dek (Kendi görev süresi dahil) her yıl düzenli bir şekilde yenilenmiş bir koruma kararının bütün vebalini kendisinden önceki yetkililere yıkmak isteyince, Erdoğan'ın kıymet verdiği isimleri de karşısına almış oldu. Bir anlamda, asıl sert kayaya AK Parti içinde çarpmış oldu."