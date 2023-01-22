Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu, AKP’li Tevfik Göksu’ya yine kalkan oldu /22 Ocak 2023 10:47

Süleyman Soylu, AKP’li Tevfik Göksu’ya yine kalkan oldu

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu hakkında eski AKP yöneticisine rant sağlandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göksu'nun yargılanmasına bir kez daha izin vermedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İBB Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili de olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bir başka suç duyurusundan daha soruşturulmasına ve yargılanmasına izin vermediği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Soylu, daha önce yaptığı gibi bu suç duyurusu için de AKP’li Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ocak 2023 tarihli yanıtında, “Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanın hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığına” karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, “suç duyurusunda yer alan iddiaların işleme konulmaması” istendi. Belgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un ve İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan’ın imzasının yer aldığı görüldü.
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