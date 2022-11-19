Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu cevap veremedi, küfredip kaçtı /19 Kasım 2022 14:07

Süleyman Soylu cevap veremedi, küfredip kaçtı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Meclis tarihinde ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet milletvekillerinin sorularına cevap veremeyince küfredip plan ve bütçe komisyonundan kaçtı" dedi.

SHABER3.COM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, komisyon toplantısında yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Meclis tarihinde ilk kez Süleyman Soylu, muhalefet milletvekillerinin sorularına cevap veremeyince küfredip plan ve bütçe komisyonundan kaçtı. Soylu, sorulardan ve yargıdan kaçamayacak meclis çatısı altında sorularımızı sormaya devam edeceğiz."

'YARGILANACAKSIN, KAÇAMAYACAKSIN'

Özkan ayrıca, Soylu’nun bazı CHP'li belediyelerle ilgili öne sürdüğü iddiaya ise şu tepkiyi gösterdi:

"Soylu, belediyelerimize attığın çamur ve küfrünün pisliğinde boğulacaksın. Arkandaki bürokratlardan da utanmadan yalanlar söylemeye devam ediyorsun. Yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda, “Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu cevap veremedi, küfredip kaçtı Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:49