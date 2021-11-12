Süleyman Soylu devleti böyle hortumlamış

İfşalarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait sigorta şirketinin devletten iş aldığına ilişkin iddialar tartışılıyor.



İddialara ilişkin belgeleri gazeteci Erk Acarer Twitter hesabı üzerinden “Soylu devleti sigortalatmış” ifadesiyle paylaştı.



Belgelere göre, Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta, birçok kamu hastanesine ve Türk Kızılay’a sigorta hizmeti sunmuş.



Acarer, Soylu’nun sigortacılık faaliyetlerinin aslında aracılık faaliyetleri olduğunu da iddia etti.



İddialara ilişkin açıklama yapmayan Soylu’nun, şirketi aracılığıyla devletten iş almaşı hukuki mi sorusuna neden oldu?



Hukukçulara göre, bu durum "Siyasi etik anlamında kabul edilemez".