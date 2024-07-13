Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kalkması için Meclis'e başvuracak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu işaret ettiği açıklaması sonrası Soylu'dan yanıt geldi. Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiaları üzerine X hesabından paylaşımda bulunan Soylu, dokunulmazlığının kalkması için TBMM'ye müracaat edeceğini söyledi.





Soylu'nun paylaşımı şöyle:"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenle elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…"