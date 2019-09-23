Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu: Emniyette 33 bin kişi KHK ile ihraç edildi /23 Eylül 2019 12:30

Süleyman Soylu: Emniyette 33 bin kişi KHK ile ihraç edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bin. olduğunu açıkladı

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İçişleri Bakanı Sülleyman Soylu, emniyette KHK ile ihraç edilenlerin sayısını açıkladı.

Soylu, “Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”nda konuştu.

15 Temmuz sonrası personel alımlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Soylu, “Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir” dedi.
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