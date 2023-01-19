Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

ANALİZ





Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağının itirafı niteliğinde bir açıklama yaptı ve seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını ilan etti. Üstelik erken seçim kararını sadece Meclis alabiliyorken, Anayasa’yı bir kez daha ayaklar altına alarak attı bu adımı.





14 Mayıs tarihini açıklarken Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 seçimlerine atıf yaptı, “Yeter Söz Milletindir” dedi. Demokrat Parti’nin mirasına sahip çıktığı mesajını verip merkez sağ seçmenden oy istedi.





Erdoğan, AKP’nin Demokrat Parti’nin, kendisinin de merhum başbakan Adnan Menderes’in devamı olduğunu iddia ediyor. Darbeyle devrilip idam edilen Menderes’in mağduriyetinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Peki, AKP gerçekten Demokrat Parti’nin devamı mı?





Bu sorunun cevabını, şu an Erdoğan’a yakın isimlerden biri olan Aktrol İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, son dönemin bir diğer Aktrolü olan Erkan Tan’ın TV8’de yaptığı programa katılmış ve Erdoğan’ın Demokrat Parti’nin devamı oldukları yönündeki iddiasına cevap vermişti.





Tan’ın AKP ile alay eder şekilde yönelttiği “‘Kendi kendinize gaz veriyorsunuz Süleyman bey. Çekin aradan, oyları bölmeyin. Demokrat Parti’nin devamı AK Parti’dir işte’ diyenler var mıdır?” şeklindeki sorusuna aynen şu cevabı verdi Soylu: “Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Vardır yani. AKP ile Demokrat Parti’nin arasında, içlerindeki A ve K harfinin dışında başka bir benzerlik yok.”





Süleyman Soylu, konuşmasının devamında AKP’ye ve Erdoğan’a çok sert suçlamalar yönelterek şunları söyledi: “Şeffaflık yok. Türkiye’nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk var. Türkiye’nin üçte biri yoksulluğun altında.”





Erdoğan kendisinin ve en yakınındaki trollerin dahi ikna olmadığı, Süleyman Soylu’nun yıllar önce çöpe attığı bir iddia ile Türkiye’yi seçime götürmeye çalışıyor. Erdoğan, milli görüş geleneğinde yıllarca Demokrat Parti’yi de dahil ederek, “Türkiye’yi 1940’tan beri Batı taklitçisi düzen partileri yönetiyor” şeklinde nutuklar atmışken, şimdi Demokrat Parti ve Menderes’in mağduriyeti üzerinden seçim kazanma planları yapıyor.





Belki Süleyman Soylu tekrar “Efendim, AKP ile Demokrat Parti’nin arasında, içlerindeki A ve K harfinin dışında başka bir benzerlik yok” der de, aklı başına gelir Erdoğan’ın.



