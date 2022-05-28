Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia: Seçim sonuçları tehlikede /28 Mayıs 2022 15:52

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia: Seçim sonuçları tehlikede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili çok konuşulacak ifadelerde bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlerden önce Soylu’nun koltuktan indirilmesinin önemine değindi.

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş yapılacak seçim sonuçlarının tehlikede olduğunu öne sürerken İçişleri Bakanı Soylu’nun görevden alınması gerektiğini söyledi.
Halk TV’deki yayınlanan bir programa katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, daha önce hakkında bir çok suçlamalar çıkan çeşitli suç liderleriyle fotoğtafları bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun toplum tarafından Suçişleri Bakanı olarak anıldığını söyleyen Erkan Baş “ Bir mafya lideri memletin İçişleri Bakanı’nın suçlarını anlatıyor. Bu ülkede bunun ötesinde bir şeye ihtiyacımız yok ki” dedi.

“SEÇİMLERDEN ÖNCE SOYLU KOLTUKTAN İNDİRİLMELİ”

İçişleri Bakanlığı görevinde oturduğu bir seçime gidilmesinin muhalefet açısından çok büyük bir risk olduğunu ortaya koyan Erkan Baş “İçişleri Bakanı, 'Suç işleri Bakanı' olarak anılıyor. Soylu'nun başında olduğu teşkilata bağlı polislerin, jandarmaların sandık başında görevli olacağı bir seçime gideceğiz biz. Seçime gideceksek ilk şart Soylu'nun o koltuktan indirilmeli” ifadelerini kullandı.
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