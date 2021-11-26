Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu, hangi milletvekilinin annesine küfretti! /26 Kasım 2021 11:31

Süleyman Soylu, hangi milletvekilinin annesine küfretti!

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşayan ve hakarete maruz kaldığını belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet'e konuştu.

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı ile ilgili sorular sorduğu sırada gerginlik yaşandı.

Başarır, Soylu'nun görüşmeye ara verildiğinde kendisine küfrettiğini ve bu küfürlerin tutanaklara geçmediğini belirtti. Cumhuriyet TV'den Sinem Nazlı Demir'e konuşan Başarır, '' Süleyman Soylu gerçekten normal değil ve her an birine saldırabilir'' ifadelerini kullandı.

''AİLEME KARŞI ÇİRKİN BİR HAKARETTE BULUNDU''

Gerginliğin başlangıcı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, ''Bana sürekli bakıp kafa sallıyordu. Nedenini sorduğumda parmağını sallayarak aileme karşı çok çirkin bir hakarette bulundu, onu burada söylemek istemiyorum. Terbiyem müsaade etmiyor. Daha önce de söyledim, bu lafı ona iade de etmiyorum. Çünkü her anne kutsaldır.'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ''zehirli bir yılansın, yalancısın'' dediğini aktaran Ali Mahir Başarır, Soylu'ya hukuk ve ahlak çerçevesinde yanıtlar verdiğini belirtti. Soylu'nun bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Başarır, yaşanan gergin anlarda Soylu'nun komisyonun başkanına ''bana bakmasın, tahrik oluyorum'' dediğini iletti.

''YAPTIKLARINI BEN ORTAYA ÇIKARDIM''

''Altı aydır yaptıklarını ben  ortaya çıkardım. Herkes kardeşçe, beraberce yaşamayı öğrenmeli. Benim bunlardan umudum yok, ama geleceğe dair tabii ki umudum var'' ifadelerini kullanan Başarır, Türkiye'ye mutlaka güneşin doğması gerektiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu, hangi milletvekilinin annesine küfretti! Sonraki Haber >>

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:48