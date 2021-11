Süleyman Soylu, hangi milletvekilinin annesine küfretti!

''AİLEME KARŞI ÇİRKİN BİR HAKARETTE BULUNDU''





''YAPTIKLARINI BEN ORTAYA ÇIKARDIM''





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı ile ilgili sorular sorduğu sırada gerginlik yaşandı.Başarır, Soylu'nun görüşmeye ara verildiğinde kendisine küfrettiğini ve bu küfürlerin tutanaklara geçmediğini belirtti. Cumhuriyet TV'den Sinem Nazlı Demir'e konuşan Başarır, '' Süleyman Soylu gerçekten normal değil ve her an birine saldırabilir'' ifadelerini kullandı.Gerginliğin başlangıcı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, ''Bana sürekli bakıp kafa sallıyordu. Nedenini sorduğumda parmağını sallayarak aileme karşı çok çirkin bir hakarette bulundu, onu burada söylemek istemiyorum. Terbiyem müsaade etmiyor. Daha önce de söyledim, bu lafı ona iade de etmiyorum. Çünkü her anne kutsaldır.'' ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ''zehirli bir yılansın, yalancısın'' dediğini aktaran Ali Mahir Başarır, Soylu'ya hukuk ve ahlak çerçevesinde yanıtlar verdiğini belirtti. Soylu'nun bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Başarır, yaşanan gergin anlarda Soylu'nun komisyonun başkanına ''bana bakmasın, tahrik oluyorum'' dediğini iletti.''Altı aydır yaptıklarını ben ortaya çıkardım. Herkes kardeşçe, beraberce yaşamayı öğrenmeli. Benim bunlardan umudum yok, ama geleceğe dair tabii ki umudum var'' ifadelerini kullanan Başarır, Türkiye'ye mutlaka güneşin doğması gerektiğini söyledi.