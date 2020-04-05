Süleyman Soylu ile Özgür Özel birbirine girdi

Ölüm orucunun 288’inci gününde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in ardından, İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.





Özgür Özel sosyal medya hesabından “Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" diye yazdı.





İçişleri Bakan Süleyman Soylu twitter hesabından CHP’li vekilleri hedef alarak Özgür Özel’e şunları yazdı:





“Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel





Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları.”





ÖZEL’DEN SERT CEVAP





İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun kendisi etiketleyerek yaptığı paylaşıma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sert şekilde cevap verdi.





Özel, “CHP'nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır @suleymansoylu





Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir. Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz!” dedi.

















HELİN BÖLEK KİMDİR?





Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.





Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevi ise sürüyor. Bölek ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine eylemlerini sürdürdükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.





Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, “Gece uyku uyuyamıyor, çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz? O yüzden rica ediyorum, konuşmamı duyan herkes bir şeyler yapsın ama hızlı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.