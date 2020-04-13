Samanyolu Haber /Gündem / Soylu istifa paylaşımını sildi /13 Nisan 2020 12:33

Soylu istifa paylaşımını sildi

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurduğu istifa açıklamasını kaldırdı.

SHABER3.COM

Süleyman Soylu istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımını da kaldırdı. 

Soylu'nun hesabında yaklaşık 14 saat boyunca kalan mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

"Gayret ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatler de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.  İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğimi Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah Milletimizi korusun..."
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