Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, muhalefet tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili hükümeti eleştiren açıklamalar yapmasına yanıt verdi.





SOYLU’DAN ‘İFTİRA’ AÇIKLAMASI





Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Süleyman Soylu, şunları yazdı:





“Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük… Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti’ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”





SOYLU’YA SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER





Soylu’nun bu açıklamalarına birçok parti temsilcisi ve siyasetçi tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan’ın kardeşi TRT’ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı. Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk’ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı! Şimdi diğer gizli oyunlarım ortaya çıkacak diye korkma!” dedi.





“SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE BATIYORSUNUZ”





Eski Devlet ve Kültür Bakanı ve eski CHP’li vekil Fikri Sağlar, “Sedat Peker konuştukça AKP’nin, pelikancıların, saray çevresinin ve devlet gücünü kullanan “derin” sığların pislikleri orta yere saçılıyor. Titanik batarken yaptığı anafor gemiden kaçmaya çalışanları da dibe çekti. Kullandığınız suç örgütleriyle birlikte batıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.





“POLİS KORUMASI VER AMA SUÇLU KILIÇDAROĞLU…”





CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtilen etkinlikten fotoğraf paylaşarak, Soylu’ya şöyle dedi:









“Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubundan medet um. Kırmızı Bültenle aranan teröristi TRT’ye çıkar. Mafya dediğin Sedat Peker’e “hayırsever iş adamı” diyene TRT’de program yaptır. Polis koruması ver ama suçlu Kılıçdaroğlu. Yersen.”