Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı /16 Mart 2023 13:52

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş Şanlıurfa’da iktidarı ve Soylu’yu protesto etti.

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Şanlıurfa yaşanan sel afetinden sonra 15 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından bir sel felaketiyle boğuşmak zorunda kalan Vatandaş ne yapacağını bilemiyor.

SOYLU'YA BEKLEMEDİĞİ PROTESTO
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk önce depremin daha sonra ise selin vurduğu Şanlıurfaya’ya giderek durumu tespiti yapmaya çalıştı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar tarafından beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Soylu'ya seslenen vatandaşlar, korumalar tarafından engellenince yuhalayarak durumu protesto etti.
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