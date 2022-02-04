Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu, o sorulara cevap veremedi /04 Şubat 2022 08:28

Süleyman Soylu, o sorulara cevap veremedi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "emekli amiraller" ve "10 bin dolar alan siyasetçi" hakkındaki sorularına yanıt istedi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çeşitli sorular yöneltti. Aygun, “Montrö Sözleşmesi ile ilgili yazılı açıklama yapan emekli amirallerin kişisel bilgilerinin medyaya kimler tarafından servis edildiği, 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu” sorularına yanıt istedi.

"SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Soylu, Aygun’a yazılı yanıt verdi. Yanıtta emekli amiraller konusunda, “Montrö Sözleşmesi hakkında yazılı açıklama yapan emekli amirallerle alakalı yargılama süreci devam etmektedir” denilmekle yetinildi. Aygun’un “10 bin dolar alan siyasetçi kimdir ?” sorusu ise yanıtsız kaldı.

Soylu’nun yanıtını değerlendiren CHP’li Aygun, “10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu yine yanıtsız kaldı. Ancak biz sormaya devam edeceğiz” dedi. Emekli amirallerle ilgili olarak da Aygun, “Verilerin paylaşılması suç. Demek ki hiçbirimizin kişisel verileri güvende değil” diye konuştu.
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