Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu şampanya patlatılması için izin verdi: Nereden nereye.. /12 Ekim 2021 13:19

Süleyman Soylu şampanya patlatılması için izin verdi: Nereden nereye..

2020 Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara şampanya yerine gazoz verilmesinin ardından bu sene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şampanya için özel izin verdiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'de düzenlenen Formula 1 yarışlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şampanya patlatması için onay verdiğini söyledi.

Yazısında yarışlara dair çarpıcı detayı köşesine taşıyan Eruğrul Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı.

“Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.“

Peki bu defa nasıl çözüldü?

Beni şaşırtan bir cevap verdi:

Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.

Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu şampanya patlatılması için izin verdi:... Sonraki Haber >>

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:52