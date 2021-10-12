Süleyman Soylu şampanya patlatılması için izin verdi: Nereden nereye..

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'de düzenlenen Formula 1 yarışlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şampanya patlatması için onay verdiğini söyledi.





Yazısında yarışlara dair çarpıcı detayı köşesine taşıyan Eruğrul Özkök, şu ifadeleri kullandı:





"Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı.





“Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.“





Peki bu defa nasıl çözüldü?





Beni şaşırtan bir cevap verdi:





Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.





Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."