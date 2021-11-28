Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu SBK’nın uçağına biniyor: Görüntüsü ortaya çıktı! /28 Kasım 2021 00:32

Süleyman Soylu SBK’nın uçağına biniyor: Görüntüsü ortaya çıktı!

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı kullandığı iddiaları için "Başka uçak yoktu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uçağa binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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2017'deki seçim döneminde Soylu'nun ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Korkmaz'a ait bir uçağı kullandığı iddia edilmişti. Mollaveisoğlu, Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağın başka birçok gazeteci ve siyasetçi tarafından da kullanıldığını öne sürmüştü. Süleyman Soylu'nun 2017'de SBK'nın uçağına binerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.



44 bin dolara kiralandı

İçişleri Bakanlığı ise haberle ilgili açıklamada bulunarak, Soylu’nun Korkmaz’ın uçağında seyahat ettiği yönündeki haberi kısmen doğruladı. Bakanlığın açıklamasında, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde ‘uçak kalmaması’ nedeniyle, şirketin Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada, kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı. Kiralamaya ait faturanın Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesildiği ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olduğu görüldü.
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