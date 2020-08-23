Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu /23 Ağustos 2020 23:02

Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu

Giresun'da yaşanan sel felaketini sonrasında incelemelerde bulunmak üzer bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel sularına kapılmaktan son önce kurtuldu.

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Sel felaketinin yaşandığı Giresun’da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla konuştuğu sırada ayağın altındaki toprağın kaymasıyla az kalsın sel sularına kapılıyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi sonrası incelemeler için gittiği Giresun’daki bir dere kenarında küçük bir kaza geçirdi. Soylu’nun telefonla konuştuğu sırada, ayağının altındaki toprak kaydı. Dengesini kaybederek dereye düşmek üzere olan Soylu’yu korumaları ve yanındakiler omuzlarından tutarak kurtardı. İşte Ordu haber Ajansı’nın kameralarına yansıyan o görüntüler:

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