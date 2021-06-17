Süleyman Soylu , Şentop'a da 'Sedat Peker'den 10 bin dolar para alan siyasetçi'yi söylememiş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Şentop, "Sedat Peker'den 10 bin dolar para alan siyasetçi" iddiası üzerine ise "Meclis'te görev yapan vekillerden biri değil. Mektupta paylaşılan bir isim yok" dedi.





Şentop şunları söyledi:

"Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Onun üzerine ben İçişleri Bakanımıza 27 Mayıs'ta bir mektup yazdım. Dün Sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. 'Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir' diyor. 'Adli makamlara başvurulmuştur' diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta isim yok, hayır. Onu bilmiyorum."





SOYLU BİLGİ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylemişti. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi vermişti.