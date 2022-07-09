Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu yine alay konusu oldu! /09 Temmuz 2022 15:09

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Temmuz ayından sonra Türk ekonomisi sıçrayacak" sözlerinin üzerinden bir yıl geçti. Soylu'nun sözlerinin ardından enflasyon ve dolar kuruyla gelen zamlar yurttaşın belini büktü.

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 5 Haziran 2021 tarihinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitingde söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Soylu, "Önümüzde güzel günler geliyor, hep birlikte sabrettik, inşallah bu salgını hep beraber azalttık. İnşallah salgını tamamen ortadan kaldırma konusunda aşılar da peyderpey geliyor. Size bir şey söyleyeyim, başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar. Görecekseniz temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ TEPETAKLAK OLDU

Soylu'nun sözlerinin üzerinden bir yıl geçerken TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 13 yılbaşından beri kaybı ise yüzde 22,5 seviyesine çıktı. 2021 yılında ise Türk lirası yılı dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

TL'nin değer kaybıyla peş peşe gelen zamlar yurttaşın belini bükerken yıllık enflasyon ise, yüzde 78,62'i buldu.
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Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

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