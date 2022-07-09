Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

EKONOMİ TEPETAKLAK OLDU





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 5 Haziran 2021 tarihinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitingde söyledikleri tekrar gündeme geldi.Soylu, "Önümüzde güzel günler geliyor, hep birlikte sabrettik, inşallah bu salgını hep beraber azalttık. İnşallah salgını tamamen ortadan kaldırma konusunda aşılar da peyderpey geliyor. Size bir şey söyleyeyim, başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar. Görecekseniz temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" ifadelerini kullanmıştı.Soylu'nun sözlerinin üzerinden bir yıl geçerken TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 13 yılbaşından beri kaybı ise yüzde 22,5 seviyesine çıktı. 2021 yılında ise Türk lirası yılı dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.TL'nin değer kaybıyla peş peşe gelen zamlar yurttaşın belini bükerken yıllık enflasyon ise, yüzde 78,62'i buldu.