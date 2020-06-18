Süleyman Soylu, ‘yükseliş’ skandalını ortaya çıkaran gazeteci Saygı Öztürk’ü hedef aldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi olan Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki dikkat çeken yükseliş hikayesine ilişkin haberi nedeniyle gazeteci Saygı Öztürk’ü hedef aldı.

Twitter’da, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberini alıntılayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur



Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır”

Öztürk’ün haberine göre, Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı.





Öztürk’ün haberi aynen şöyle:





Trabzon bugünlerde ilginç bir yükseliş hikayesine tanıklık ediyor. Ali Ayvazoğlu, Trabzon Belediyesi'ne bağlı TRABEL şirketinde işçi kadrosunda çalışırken, aynı zamanda Atatürk Köşkü'nde bekçi olarak görev yaptı. Bahar Hanım (Bahar Ayvazoğlu) ise Mustafa Yanmış'ın Merkez İlçe Başkanlığı döneminde AKP'ye sekreter olarak işe alındı.





Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu, Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti. Ayvazoğlu eşinden ayrıldı ve Bahar Hanım'la evlendi. AKP İl Kadın Kolları Başkanı Havva Gümüş'ün, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmesi üzerine boşalan Kadın Kolları Başkanlığı'na Bahar Ayvazoğlu atamayla getirildi.









Ali Ayvazoğlu, eşinden ayrıldıktan sonra Bahar Ayvaz- oğlu ile evlenince memuriyette jet hızıyla yükseldi.





2014'de Ortahisar Belediye Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa AKP İl Başkanı Ahmet Metin Genç seçildi. Genç, özel kalem müdürü bulunmasına rağmen Ayvazoğlu'nu kağıt üstünde özel kalem müdürü yaptı. Daha önce turist rehberliği de yapan Ayvazoğlu'nun üst bir göreve getirilmesi için çalışma yapıldı. Trabzon'un 20 yıldır Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kansız görevinden alındı. Böylece Ali Ayvazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine vekaleten başlatıldı.









2015'te Bahar Ayvazoğlu'nun milletvekili seçilmesinden sonra Ayvazoğlu da bu göreve asaleten atandı. Eşin Trabzon'da, milletvekilinin Ankara'da bulunması sorununu aşmak için formül bulundu. Ayvazoğlu, Trabzon'dan Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandı. Ancak bu görevde de uzun süre kalmayacağı, bakan yardımcılığı ya da genel müdürlüğe atanacağı ileri sürüldü.