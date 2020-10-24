Süleyman Soylu'dan ABD elçiliğine vize tepkisi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından "İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine" dair güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.





“Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet, istediğim davranışı istediğim ülkede istediğim şekilde yaparım şeklinde bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Alınacak kararları kendi internet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamış” diyen Soylu, "Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT başkanımızla da konuştum. Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30’u eyleme yöneliktir. Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır" ifadesini kullandı.