Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'idam' çıkışı /24 Haziran 2022 11:54

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'idam' çıkışı

Marmaris'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorumlular için 'idam' çıkışında bulundu.

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Muğla Marmaris'te farklı noktalarda etkisini sürdüren orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 435 kişi ise evlerinden tahliye edildi. Meteoroloji verilerine göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

Diğer yandan bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları dikkatleri çekti. Bakan Soylu ise açıklamasında, “Birçok ülke acaba yardım edebilir miyiz diye bize talepte bulunuyor. Mesele hem kamusal hem de dünyayı ilgilendiren bir mesele haline gelmiş. Sorumluluk sahibi olan herkese sesleniyorum; hem kendi sorumluluğumuza hem de zincirleme sorumluluğumuza hep beraber uymak durumundayız. Zannediyorum savcılığa sevk edilecek. Bu işlerden canı yanan bir vatandaş olarak söylüyorum bu cezalar özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu Türkiye’de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir'' diye konuştu. 

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