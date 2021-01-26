Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu /26 Ocak 2021 17:57

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'a suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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Bakan Soylu, militan tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği basında, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz! Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" diyerek tepki gösterdi. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Soylu, "Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğine ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'a suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir" ifadelerini kullandı.
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