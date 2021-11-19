Samanyolu Haber /Gündem / İşte Soylu'nun kendini inkar ettiği görüşme /19 Kasım 2021 15:19

İşte Soylu'nun kendini inkar ettiği görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, 15 Temmuz Darbe girişiminin faili olduğunu söylediği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da görüştü.

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2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikili temaslarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi” ifadesi kullanıldı.

İşte görüşmeden çekilen o kare…


"DARBENİN ARKASINDAKİ BAE"
Bakan Soylu, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek için 19 Mayıs 2021'de çıktığı TRT Haber canlı yayınında, Darbe girişiminin arkasında BAE'nin olduğunu söylemişti.

Programda 15 Temmuz'un faillerini BAE'nin sakladığını kaydeden Soylu, "Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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