Süleyman Soylu'dan Pazartesi ve Salı uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağının ardından yaşanabilecek yoğunluğa ilişkin uyarıda bulundu.
"Rehavete kapılmayalım" uyarısı yapan Soylu, pazartesi ve salı günlerine işaret ederek sosyal mesafe kuralına uyma çağrısında bulundu.
Soylu'nun açıklaması şöyle:
"Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim."