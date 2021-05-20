Süleyman Soylu'dan TRT'de Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolarla ilgili olarak, TRT Haber naklen yayınında, "Burada uluslararası bir operasyon var. Ama devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur" açıklamasını yaptı.





HADİ ÖZIŞIK VE SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAKKINDA KONUŞTU





Soylu'ya, Peker'in dün gece yayımladığı Hadi Özışık'la ilgili video da soruldu. Hadi Özışık'ı Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığı döneminden tanıdığını anlatan Süleyman Soylu, "aracılık" iddiası için de "Benim haberim olması benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım" açıklamasını yaptı.





ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI





Bakan Soylu, Peker'in videoları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ise "Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuşmadım. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuyla meşgul etmekten hicap ederim. Bana bunları konuşmayın, ağzınıza almayın diyorlar. Bütün siyasete malzeme olmuş mesele. Ben bunu anlatmayıp ne yapacağım?" yanıtını verdi.