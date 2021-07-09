Süleyman Soylu'dan Zafer Aktaş ve Mustafa Çalışkan operasyonu!

33 şehrin emniyet müdürü gece yarısı yayımlanan kararname ile değişmişti. Emniyet kararnamesinin yankıları sürerken T24 yazarı Tolga Şardan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.





Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı İnterpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları, yurt dışında görevlendirilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Şardan, Soylu'nun yakın zamanda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı görevden alacağı iddiasında bulundu.





"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'I DEĞİŞTİRMEYİ PLANLIYOR"

Tolga Şardan yazısının devamında Mustafa Çalışkan'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürü yapılan Zafer Aktaş'ın kararnamenin yayımlandığı gün İstanbul kadrosunda görevlendirilecek isimleri görüşmek üzere Ankara'da olduğunu belirtti.





Aktaş'ın İstanbul'a Soylu'nun tercihi olarak atanmadığını ifade eden Şardan şöyle devam etti:





"Çalışkan kadar olmasa da Bakan Soylu, Aktaş'a da çok sıcak bakmıyor. Soylu, mevcut konumuna devam etmesi halinde Aktaş'ı değiştirmeyi planlıyor. Yerine geçen iki isim var. Ancak o isimler, şimdilik bende kalsın."