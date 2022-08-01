Süleyman Soylu'nun danışmanı TRT'de programa katılacaklara mülakat yaptı

TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ancak bu yıl bir ilke imza atıldı.





Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler için ilk kez mülakat yapıldı. Yetkinliklerini doktora tezleri, yayınları ve Alevi toplumundaki kabul görmüş isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi.









