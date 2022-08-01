Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'nun danışmanı TRT'de programa katılacaklara mülakat yaptı /01 Ağustos 2022 10:15

Süleyman Soylu'nun danışmanı TRT'de programa katılacaklara mülakat yaptı

TRT’de 12 gün boyunca yapılacak üç ayrı programa katılacaklar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı diş hekimi Ali Arif Özzeybek tarafından mülakata çağrıldı.

SHABER3.COM

TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ancak bu yıl bir ilke imza atıldı. 

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler için ilk kez mülakat yapıldı. Yetkinliklerini doktora tezleri, yayınları ve Alevi toplumundaki kabul görmüş isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu'nun danışmanı TRT'de programa katılacaklara... Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:29:22