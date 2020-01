Süleymani suikastinde yeni detay

İddialara göre, Süleymani’nin öldürülme planı, Şam havalimanında itibaren başladı. CIA’ye bağlı üç ajan Süleymani’nin hareketlerini an be an takip ederek uçağın Bağdat’a doğru havalandığı bilgisini üstlerine bildirdi.







Süleymani’nin Şam’dan bindiği Cham Wings Havayolları’na ait Airbus A320 model uçak Bağdat’a iner inmez, buradaki ABD ajanları Şam’dan aldıkları bilgiyi teyit ettiler.





Ardından, ABD’ye ait üç silahlı insansız hava aracı (SİHA) ABD kontrolündeki Irak hava sahasında hedeflerine doğru harekete geçtiler.





Rudaw'da yer alan habere göre, havalimanı çıkışında Heşd-i Şabi Komutan Yardımcısı Abu Mehdi Mühendis tarafından karşılanan Süleymani, aynı araca binerek havalimanından çıkmak üzere harekete geçti.





Amerikalı yetkililer hava saldırısını gerçekleştirmeye hazırlanırken büyük ekranlardan uçaktan inen Süleymani’yi karşılamaya gelen Mühendis’i izliyorlardı.





Kızılötesi frekanslarla çalışan ekranlarda görüntü siyah beyazdı ve gece yarısı saat bir olması nedeniyle yüzler görülemiyordu.ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürülme planının uygulamaya koyulmasını Florida'da bulunan tatil evinden takip etti.





Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, operasyonu CIA'nın Virginia eyaletindeki Langley şehrinde bulunan genel merkezinden takip ediyordu.





Ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in o sırada hangi konumdan operasyonu takip ettiği bilgisi yok.Süleymani ve Mehdi Mühendisi takip eden ajanlar ikisinin de aynı araçta olduğunu tespit ederek bilgiyi üstlerine bildirdi. Araçlar havalimanından çıkışa doğru hareket etmeye başladı.





O sırada minibüs, hafif trafiğin olduğu yolda seyir halinde olan Süleymani’nin içinde bulunduğu aracın önüne geçti. Katar’ın başkenti Doha'da konuşlu ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) operasyonu yöneten ekip, yerdeki kaynakların doğrulamasıyla arabada bulunanların kimliğiyle ilgili şüphelerden kurtulabildi. Son onaydan sonra, kimsenin hayatta kalamadığı operasyonun düğmesine basıldı ve her bir araca dörder füze fırlatılması emri verildi.





Saldırı sonucu Süleymani ve onu karşılamaya gelen Mehdi Mühendis ve beraberindeki sekiz kişi öldürüldü.