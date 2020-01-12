Süleymani'nin öldürüldüğünde üzerinden çıkanlar yayınlandı

ABD’de yayın yapan Fox News, Süleymani’nin konvoyunu gizlice takip eden Özel Askeri Operasyon biriminden elde edilen görüntüleri paylaştı. 3 Ocak’ta insansız hava aracı ile öldürülen Süleymani’nin konvoyunu gizlice takip eden Amerikan askerlerinin çektiği görüntülerde Süleymani’nin yanarak can verdiği gözler önüne seriliyor.







Amerikan askerlerinin yanan otomobilin içinden Süleymani’yi çıkardıklarını aktaran Fox News, “Kimliğini belirlemek için Süleymani’yi araçtan çıkardılar ve ateşi söndürdüler.





Fotoğraflarda Süleymani’nin vücudunda çok korkutucu yanık ve yaralanmalar olduğu ve bazı uzuvlarının da koptuğunu aktaran Fox News bu görüntüleri yayınlamadı.





Öte yandan Fox News, öldürülmeden önce Süleymani’nin üzerinde tabanca, cep telefonu, tüfek ve bir şiir kitabı olduğunu duyurdu.



