Süleymani'nin sonunu getiren toplantı

Reuters'ın iki milis kumandan ve iki güvenlik kaynağından aldığı istihbarata dayandırdığı habere göre bu toplantıda Süleymani, kendisiyle beraber konvoyda ölen Irak'taki baş müttefiki Abdülmehdi El Mühendis ve diğer milis liderlerine "ABD hedeflerine karşı saldırılar konusunda vites arttırma" emri verdi. Kaynaklara göre toplantıda bu saldırılarda İran'ın milislere sağladığı "yeni" ve "sofistike" silahların kullanılması söylendi.







Daha önce haberleştirilmeyen toplantıda Irak'ta başlayan İran karşıtı protestoların Tahran'ın çok fazla dikkat çekmesine sebep olduğunun konuşulduğu ifade edildi. İddiaya göre Süleymani ABD'li hedeflere saldırarak Washington'ın karşılık vermesine sebep olmak, bu sayede de halkın öfkesini Tahran yerine ABD'ye yöneltmek istiyordu.





Reuters'ın aktardığına göre bahsi geçen toplantıdan 2 hafta önce Süleymani, Devrim Muhafızları'na Irak'a Katyuşa füzeleri ve roketatarlar taşıma emri verdi.





Kaynaklar aynı toplantıda Süleymani'nin milis komutanlara Irak'taki askeri üslerde ABD vatandaşların kaldığı evlere roketli saldırılar düzenleyecek "düşük profilli" bir paramiliter grup kurmalarını da söylediğini öne sürdü.





Washington'dan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yapılan açıklamalarda komutanın sıklıkla ABD'lileri hedef aldığı vurgulanmıştı. Pentagon, "Bu operasyon İran'ı gelecekte yapılacak saldırılardan caydırmak için yapıldı" denilmişti.