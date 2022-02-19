Süleymaniye Camisi'ne saygısızlık sınır tanımıyor

İBB mühürledi, İlim Vakfı 'karar siyasi' dedi





İBB: Bina onaylanan projeden 6 metre yüksek inşa ediliyor





Euronews'ingöre, "İstanbul'un silüetine ihanet edildiğine dair bir söylem var ama bu önemli tarihi esere karşı umursamazlığın sürdüğünü görmek çok üzücü" diye konuştu ve bu durumun sona ermesi gerektiğini belirtti.Köymen kültürel işlerin siyasi araç haline geldiğine dikkat çekerek "Tarihi dokuyu korurken eğer bu bir cami ise hükümet yanlısınız, eğer bu bir Bizans mirası ise muhalifsiniz. Bu kutuplaşma evrensel koruma ilkelerini tanımıyor" sözleriyle serzenişte bulundu.Bir süredir sosyal medyada tartışma konusu olan bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı tarafından inşa ettiriliyor. Vakıf binayla ilgili yasa dışı bir durum olmadığını ve projenin Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığını belirtiyor.Ancak İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkmayı hedef haline getirdiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta inşaat mühürlenmesi talimatını verdi.Bilgiyi sosyal medyada duyuran İmamoğlu "Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Vakfın mütevelli heyet üyesi Nurettin Alan İBB'nin 16 metre yükselğe erişen inşaatı durdurarak konuyu siyasileştirdiği suçlamasında bulundu. Alan Süleymaniye'nin ruhuna aykırı bir hareket içinde olmadıklarını belirterek "Süleymaniye bizim ruhumuzdur, onu koruyacağız" dedi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise binanın onaylanan projeden 6 metre daha yüksek inşa edildiğine dikkat çekti. 2016 ve 2022 yllarında aynı noktadan çekilen fotoğrafları kıyaslayarak "Süleymaniye'nin şiirsel kubbelerinden Boğaz'a bakanlar bu binanın orada olmadığını hatırlayacaktır" dedi.Konunun ideoloji ve siyasetle ilgisi olmadığının da altını çizen Polat sorunun yalnızca bu binadan ibaret olmadığını kaydetti. İBB'ye göre Süleymaniye semtindeki 525 tarihi yapıdan yalnızca 50'sinin ayakta duruyor. İBB sorunu AK Partili Fatih belediyesi ile diyalog içinde çözmek istediklerini belirtiyor.Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde Mimar Sinan tarafından 1550-1557 yıllarında inşa edilen tarihi cami Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor. Yüzyıllardır nice yangın ve depreme karşı koyan binanın minareleri ve dev kubbesi Haliç ve Boğaz'ın eşsiz görüntüsünün br parçasını oluşturuyor.